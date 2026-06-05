ППО, далекобійні боєприпаси та дрони: Україна і Норвегія синхронізували пріоритети перед «Рамштайном»

Міністр оборони Михайло Федоров і міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік синхронізували пріоритети підтримки України та обговорили подальші кроки оборонної співпраці перед особистою зустріччю на засіданні у форматі «Рамштайн», у фокусі - далекобійні боєприпаси, ракети для Patriot та українські дрони.

Як передає Укрінформ, про це Федоров повідомив у Телеграмі.

«Україна продовжує системно знищувати ворога в усіх доменах війни: у небі, на землі та в економіці. Наше завдання - зберігати цей темп, посилювати тиск на Росію та наближати справедливий мир. Для цього кожне рішення партнерів має посилювати Сили оборони саме там, де це найбільше потрібно», - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що «на землі продовжуємо системно руйнувати російську логістику на оперативній глибині. Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. Саме тому розвиток ППО та антибалістичних рішень є нашим пріоритетом».

«Окремо обговорили можливість швидкого спрямування додаткового фінансування на потреби Сил оборони до надходження коштів європейського кредиту», - додав очільник Міноборони.

За його словами, серед пріоритетних напрямів: снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи; ракети для Patriot через механізм JUMPSTART; внески в PURLта українські дрони.

Також домовилися продовжити координацію щодо розвитку рішень у сфері ППО та антибалістичного захисту.

Федоров подякував Норвегії за підтримку України та готовність працювати над рішеннями, які вже сьогодні допомагають посилювати Сили оборони.

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Як повідомляв Укрінформ, Федоров провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час якої сторони синхронізували пріоритети перед наступним засіданням «Рамштайн» — у фокусі ППО, боєприпаси та українські дрони.

Фото: Михайло Федоров/Телеграм