Майже 80 тисяч абонентів на Чернігівщині знеструмлені через атаку на енергооб’єкт сусідньої області
Укрінформ
Майже 80 тисяч абонентів у Чернігівській області знеструмлені через російську атаку на енергооб’єкт у сусідній області.
Як передає Укрінформ, про це АТ "Чернігівобленерго" повідомляє у Телеграмі.
"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у сусідній області знеструмлено близько 80 тисяч абонентів у Ніжинському і Новгород-Сіверському районах", - ідеться у повідомленні.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 червня через російські атаки були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.
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