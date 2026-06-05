Майже 80 тисяч абонентів на Чернігівщині знеструмлені через атаку на енергооб’єкт сусідньої області

Майже 80 тисяч абонентів у Чернігівській області знеструмлені через російську атаку на енергооб’єкт у сусідній області.

Як передає Укрінформ, про це АТ "Чернігівобленерго" повідомляє у Телеграмі.

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у сусідній області знеструмлено близько 80 тисяч абонентів у Ніжинському і Новгород-Сіверському районах", - ідеться у повідомленні.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 червня через російські атаки були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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