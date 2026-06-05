Майже 80 тисяч абонентів на Чернігівщині знеструмлені через атаку на енергооб’єкт сусідньої області

Майже 80 тисяч абонентів на Чернігівщині знеструмлені через атаку на енергооб’єкт сусідньої області

Укрінформ
Майже 80 тисяч абонентів у Чернігівській області знеструмлені через російську атаку на енергооб’єкт у сусідній області.

Як передає Укрінформ, про це АТ "Чернігівобленерго" повідомляє у Телеграмі.

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у сусідній області знеструмлено близько 80 тисяч абонентів у Ніжинському і Новгород-Сіверському районах", - ідеться у повідомленні.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 5 червня через російські атаки були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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