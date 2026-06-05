Сили оборони завдали авіаудару по точці запуску БПЛА росіян у Покровську

Сили оборони завдали авіаудару по точці запуску БПЛА росіян у Покровську

Відео
Укрінформ
Сили оборони України завдали авіаційного удару по центру Покровська Донецької області, уразивши точку запуску ударних БПЛА «Молнія» та авіарозвідки російських загарбників.  

Про це пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомила у Фейсбуці та оприлюднила момент авіаційного ураження ворожої точки запуску БПЛА у центральній частині Покровська, передає Укрінформ.

Як зазначили військові, війська РФ продовжують спроби накопичувати сили та засоби у Покровську для підтримки подальших наступальних дій у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ.

Серед пріоритетних завдань загарбників – розширення мережі точок запуску безпілотників у межах міста, використовуючи для цього житлову забудову.

Зокрема місця для злету та управління БПЛА облаштовуються у бетонних укриттях, підвалах та під’їздах багатоповерхових будинків.

Сили оборони виявляють та знищують такі цілі.

Сили оборони завдали авіаудару по центральній частині Покровська.

Читайте також: Прикордонники знищили рідкісний російський дрон «Скат» за $400 тисяч

За наявною інформацією, на об’єкті росіяни облаштували точку злету та запуску ударних БПЛА типу «Молнія», а також використовували її для ведення повітряної розвідки.

«Ураження об’єкта ускладнило роботу ворожих безпілотних підрозділів на напрямку та зменшило можливості ворога щодо розвідки й завдання ударів», - підкреслили у 7-му корпусі ДШВ.

Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони України 4 червня та вночі 5 червня завдали ураження по пунктах управління російських військ та районах зосередження живої сили ворога на тимчасово захоплених українських територіях і в Бєлгородській області РФ.

Фото: ДСНС

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-