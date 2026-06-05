Прикордонники знищили рідкісний російський дрон «Скат» за $400 тисяч

На Південно-Слобожанському напрямку бійці підрозділу безпілотних систем Держприкордонслужби "Стрікс" знищили рідкісний російський розвідувальний дрон "Скат 450М".

Як передає Укрінформ, про це повідомила ДПСУ та оприлюднила відповідне відео.

"Рідкісний трофей: прикордонники підрозділу "Стрікс" знищили другий рідкісний ворожий розвідувальний БПЛА "Скат 450М" на Південно-Слобожанському напрямку", - йдеться у дописі.

Як зауважили у ДПСУ, за весь час війни Сили оборони України збили не більше 20 таких апаратів.

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"Скат 450М" є однією з ключових платформ ворога для глибокої аеророзвідки і коригування вогню, зазначили військові.

Орієнтовна вартість цього безпілотника становить близько $400 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, у березні бійці підрозділу "Стрікс" поінформували про знищення російського БПЛА "Скат 450М".

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