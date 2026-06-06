Росіяни зосередили понад 140 тисяч військових на трьох найгарячіших напрямках фронту на півдні - Сирський

Російські загарбники наростили угруповання на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Як передає Укрінформ, про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці.

Як зазначив головнокомандувач, він працював у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках Південної операційної зони.

За словами Сирського, "противник продовжує нарощувати зусилля. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною — активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України".

Сирський зауважив, що на місцях працював разом із командувачем угруповання Десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та командирами десантно-штурмових і штурмових частин. Обговорили поточну обстановку, результати виконання поставлених завдань та подальші кроки для посилення позицій.

Він підтримав ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках та ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами і боєприпасами.

"Окремо наголосив: головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів", - зазначив генерал.

Крім того, Сирський обговорив з командувачем угруповання Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді актуальні питання розвитку та застосування безпілотних систем. "Продовжуємо нарощувати спроможності з ураження противника, зокрема на оперативній глибині", - додав головнокомандувач.

Як повідомляв Укрінформ, Сирський під час робочої поїздки на південь перевірив організацію роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine