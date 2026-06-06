Українські дрони подолали відстань у 1000 кілометрів до арсеналів ВМФ РФ і бази у Кронштадті - Зеленський

Вночі українські дрони подолали відстань у близько 1000 кілометрів до арсеналів ВМФ РФ і бази у Кронштадті.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці.

За його словами, цю війну час завершувати, але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію.

"Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР", – підкреслив глава держави.

Як заявив Зеленський, "Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність".

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді поінформував про ураження корвета «Бойкий» та оприлюднив відео удару. Це була частина ширшої атаки на військові та інфраструктурні об’єкти у Ленінградській області РФ.

Фото: ОП