Путін має хибне уявлення про ситуацію на полі бою в Україні - ISW

Заяви очільника Кремля Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) про ситуацію на полі бою в Україні суперечать наявним фактам і свідчать, що російське військове командування не надає йому достовірної інформації про реальні здобутки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

Аналітики звернули увагу на те, що Путін під час зустрічі з керівниками медіакомпаній на ПМЕФ 4 червня та пленарній сесії форуму 5 червня повторив свою упевненість у тому, що військова перемога російських військ неминуча, попри наявні дані, що вказують на протилежне.

Зокрема, глава Кремля стверджував, що російська армія захопила «дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів» території за невизначений період часу і наразі окуповує 85% Донецької, 80% Запорізької областей, а також усю територію Луганської області.

Експерти ISW припускають, що Путін мав на увазі 2 440 квадратних кілометрів, оскільки 2,4 мільйона квадратних кілометрів – це площа, значно більша за саму Україну.

Крім цього, Путін помилково стверджував, що російські війська наступають на всіх ділянках лінії фронту. За його словами, російська армія нібито досягла паритету з українською армією у використанні безпілотників на всьому полі бою та має перевагу в деяких районах.

Фахівці інституту зазначили, що протягом останніх місяців ЗСУ посилили удари середньої та великої дальності та повернули тактичну ініціативу в кількох районах лінії фронту, що створило додаткові перешкоди для Росії у продовженні військових дій.

В ISW підкреслили, що заяви Путіна на ПМЕФ свідчать про те, що попри ці зростаючі труднощі, він залишається відданим своїм військовим цілям, теорії перемоги та поточному способу ведення війни в Україні.

Цьогоріч наступ російської армії значною мірою зупинився, тоді як українські збройні сили досягли певних тактичних успіхів, додали експерти.

«ISW продовжує оцінювати, що постійні перебільшення російського військового командування, ймовірно, дали Путіну хибне уявлення про ситуацію на полі бою», – йдеться у звіті.

Аналітики констатували, що українська армія звільнила більше території, ніж російські війська захопили у квітні та травні, що підкреслює погіршення бойових показників Росії та успіхи України в зупинці російського весняно-літнього наступу 2026 року.

Фахівці інституту додали, що цього року війська РФ не можуть просуватися такими ж темпами, як у 2025 році, частково через успішні українські наземні контратаки, у результаті яких було звільнено тактично важливі райони, а також через посилення кампанії України з ударів середньої дальності, що гальмує російську логістику і здатність підтримувати атаки на лінії фронту.

Як повідомляв Укрінформ, очільник Кремля Володимир Путін у п’ятницю, коментуючи відкритий лист до нього від Президента Володимира Зеленського, заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічатися з українським лідером.

Зеленський заявив, що відповідь Путіна на його відкритий лист є слабкою і означає, що Росія знов обирає війну.