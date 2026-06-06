Для атак по Запоріжжю загарбники використовують LTE-модеми, які важко заглушити - Волошин

Цього тижня ворожа армія почала атакувати Запоріжжя FPV-дронами. Ймовірно, під час нинішніх атак російські військові використовують LTE-модеми, заглушити які непросто.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляють Сили оборони півдня України, передає Укрінформ.

За словами речника Владислава Волошина, ворог здійснює поодинокі спроби застосування FPV-дронів безпосередньо по Запоріжжю. Через відстань до міста звичайні ударні безпілотники поки не можуть ефективно діяти на більшості території обласного центру.

«Дальність звичайного FPV-дрона не дозволяє залетіти на 25-30 кілометрів. Зараз ворог знаходиться від Запоріжжя приблизно за 30 кілометрів. До того ж оператори дронів не сидять прямо на передовій, а дещо в глибині. FPV-дрон, навіть дрон на оптоволокні, поки що на таку відстань не летить», – розповів речник.

Він додав, що окупанти постійно намагаються збільшити дальність застосування безпілотників і використовують їх для ударів по логістиці та залякування цивільного населення.

«Ймовірно, під час нинішніх атак російські військові використовують LTE-модеми, заглушити які доволі непросто, адже доведеться вимикати увесь звʼязок для населення, а це, як мінімум, обмежуватиме конституційні права громадян на користування засобами комунікацій», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Угруповання військ (сил) “Південь” вживає низку різних заходів щодо протидії ворожим дронам-камікадзе. У тісній співпраці з головою Запорізької ОВА та іншими складовими Сил оборони України, а також за підтримки вищого військового керівництва держави військові нарощують механізми та засоби радіоелектронної боротьби, і не лише за межами Запоріжжя, а й у самому обласному центрі.

Раніше повідомлялось, цього тижня Запоріжжя почали атакувати російські FPV-дрони. Зафіксовані влучання у житлові будинки, адміністративні будівлі та громадський транспорт, зокрема у центрі міста. Також ворожі безпілотники цілеспрямовано завдають ударів по вогненебезпечних обʼєктах, таких як АЗС.