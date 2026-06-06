РФ обмежила використання артилерійських боєприпасів на півдні після ударів ЗСУ по складах - Волошин

Командування російської 36-ї армії встановило для артилерійських підрозділів ліміти на використання боєприпасів у червні після того, як ЗСУ вразили російські склади на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"У зв'язку з ураженням складів з боєприпасами на тимчасово окупованій території Запорізької й Херсонської областей командування російської 36-ї армії встановило ліміти артилерійським підрозділам на використання артилерійських боєприпасів на червень", - зазначив Волошин.

Він зауважив - це свідчить про те, що українські мідлстрайкудари, удари по логістичних шляхах ворога досягають своїх результатів.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня ворожа армія почала атакувати Запоріжжя FPV-дронами. Ймовірно, під час нинішніх атак російські військові використовують LTE-модеми, заглушити які непросто.

Фото надане Владиславом Волошиним