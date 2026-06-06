Начальник ГУР відвідав позиції спецпризначенців на фронті

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко відвідав командні пункти підрозділів ГУР, що виконують бойові та спеціальні завдання на фронті.

Як передає Укрінформ, про це ГУР повідомило у Фейсбуці.

Керівник воєнної розвідки разом з директором Департаменту активних дій ГУР заслухав доповіді командирів підрозділів Kraken, "Артан" і "Міжнародний легіон", що входять до департаменту, проінспектував позиції бійців у зонах відповідальності.

Також Іващенко відвідав пункт управління "Спецпідрозділу Тимура".

Офіцери підрозділів ГУР доповіли про актуальне становище у ввірених фронтових секторах, зокрема про залучені російською армією сили і засоби, динаміку та тенденції на полі бою.

Також учасники нарад обговорили потреби воїнів, спланували майбутні операції.

Іващенко відзначив спецпризначенців ГУР, які здобули визначні результати під час бойових місій та продовжують знищувати російських загарбників.

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"Спецпідрозділи воєнної розвідки, що беруть участь у відсічі російської агресії, показують високий професіоналізм, стійкість та кмітливість. Висловив повагу і честь бійцям, які боронять Україну. Технологічна складова у нашій боротьбі відіграє дедалі важливішу роль. Тому посилюємо підрозділи найновітнішими засобами, аби бути на крок попереду, бути несподіваними, точними і руйнівними для ворога", - наголосив начальник ГУР.

Як повідомляв Укрінформ, воїни спецпідрозділу "Артан" спільно із суміжними підрозділами Сил оборони України вибили російських загарбників з укріплених позицій у Степногірську Запорізької області.

Фото: ГУР, Facebook