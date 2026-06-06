СБУ підтвердила ураження нафтобази «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї

Служба безпеки України підтвердила ураження нафтобази «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила СБУ.

Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, воїни «Альфи» СБУ спільно зі ЗСУ та Головним управлінням розвідки Міноборони завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об’єктів на території РФ.

На території нафтобази «Усть-Лабінськ» зафіксована низка вибухів, після яких розпочалася масштабна пожежа. Вогнем охоплені щонайменше три резервуари з нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.

Також уражені 15-й арсенал ВМФ РФ у Ленінградській області та Кронштадтська військово-морська база.

Після успішної атаки на склади 15-о арсеналу ВМФ РФ там спостерігаються пожежа та вторинна детонація. На об’єкті зберігаються ракети та боєприпаси. У місцевих чатах повідомляють про можливу евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Зафіксоване займання в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.

Усі ці військові об’єкти забезпечують діяльність корабельного угруповання РФ в Балтійському морі.

Такого роду спецоперації послаблюють Балтійський флот росіян. Уражені об’єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів. Їх виведення з ладу ускладнює логістику, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії діяти в Балтійському регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 6 червня у російському місті Усть-Лабінськ пролунали вибухи.