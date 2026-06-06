У російському Усть-Лабінську пролунали вибухи, повідомляється про атаку БПЛА на нафтобазу

У ніч проти 6 червня російське місто Усть-Лабінськ (Краснодарський край) пролунали вибухи

Як передає Укрінформ, видання Astra повідомляє про атаку безпілотників та пожежу на місці удару.

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що дрони уразили місцеву нафтобазу.

Як повідомляє Укрінформ, у травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.

Фото: ДСНС