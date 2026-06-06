Представники Трампа зустрілися із експертами-ядерниками для підготовки угоди з Іраном - Axios

Адміністрація США зустрілася із командою експертів-ядерників, готових долучитися до перемовин про денуклеризацію Ірану.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні джерела пише Axios.

“У четвер спецпредставники президента Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідали національну лабораторію у Оук-Риджі, штат Теннессі, для консультацій із командою технічних експертів, що можуть відіграти роль у ядерних перемовинах із Іраном”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Білий дім намагається досягти меморандуму про взаєморозуміння із Іраном, аби припинити війну та розпочати детальні ядерні перемовини, до початку яких хоче мати готовою команду експертів.

Джерела Axios розповіли, що Штати вже попередньо сформували команду із близько 100 провідних експертів. Саме з членами цієї команди зустрічалися представники Трампа, аби обговорити плани утилізації ядерних матеріалів, механізми перевірки дотримання майбутньої угоди та інші технічні деталі.

Додамо, що в Оук-Ридж знаходиться провідний науково-дослідний інститут ядерних технологій США. Раніше ця установа вже брала участь в утилізації ядерного обладнання та матеріалів, вилучених у Казахстані та Лівії.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 травня державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати завершили військову операцію «Епічна лють» проти Ірану та перейшли до нового етапу дій у регіоні Близького Сходу.

Президент США також оголосив про тимчасове призупинення операції в межах проєкту «Свобода» щодо забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку.

Фото: The White House