У Швеції суд дозволив передати Україні арештоване судно, яке підозрюється у вивезенні зерна з ТОТ

Шведський суд постановив, що затримання вантажного судна Caffa, яке підозрюється у незаконному перевезенні зерна з тимчасово окупованих Росією українських територій, у Балтійському морі було законним і що воно може бути передане Україні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві прокурора Хакана Ларсоона, надісланій електронною поштою агентству Reuters.

Окружний суд заявив, що передбачувані дії судна можуть становити воєнний злочин відповідно до шведського законодавства, що відкриває шлях для передачі судна та пов’язаних з ним доказів українській владі.

Ларссон зазначив, що рішення має набути юридичної сили, перш ніж відбудеться будь-яка передача судна Caffa, додавши, що у власників судна є три тижні на оскарження рішення суду.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня берегова охорона Швеції за підозрою в порушенні міжнародних правил судноплавства затримала у Балтійському морі неподалік міста Треллеборг вантажне судно Caffa, яке перебуває під санкціями України.

Поліція Швеції заявила, що воно ходить під фальшивим прапором і підозрюється в порушенні морського права та закону про безпеку суден.

Одному члену екіпажу оголосили підозру в порушенні національного та міжнародного законодавства. Більшість з 11 членів екіпажу судна Caffa є росіянами.

Наприкінці квітня після рішення прокуратури Швеції суховантажне судно Caffa, затримане поблизу міста Треллеборг на шляху до російського Санкт-Петербурга, було конфісковане.

На початку червня генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що суд у Швеції арештував судно Caffa, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово захопленої росіянами території.

Фото: Freepik