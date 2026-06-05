Канада - про виділення 0,25% ВВП на підтримку України: Це відправна точка перемовин

Канада та інші союзники по НАТО продовжують активно вести дискусії стосовно найбільш ефективних шляхів підтримки України.

Таким чином у Міноборони Канади прокоментували інформацію про відмову Канади та низки інших країн НАТО від виділення 0,25% ВВП на допомогу Україні.

“Як із багатьма ініціативами НАТО, союзники розглядають пропозицію Генерального секретаря як відправну точку для перемовин. Союзники продовжують обговорювати, як найкраще активно підтримувати Україну, зважаючи на її актуальні потреби”, - відповіли у відомстві на запит Укрінформу.

У Міноборони додали, що Канада “непохитно підтримує Україну та залишається серед лідерів НАТО за обсягом наданої військової допомоги”. “Канада вже багато років твердо підтримує Україну, зокрема й протягом повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, та залишається рішуче налаштованою продовжувати цю підтримку”, - наголосили у оборонному відомстві.

Як повідомлялося, за інформацією видання Politico, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на закритій зустрічі послів НАТО наприкінці квітня звернувся до союзників із проханням виділити Україні 0,25% ВВП. У разі схвалення цієї ідеї щорічні обсяги допомоги Україні могли б зрости до 143 мільярдів доларів.

Однак щонайменше п’ять держав-членів НАТО, серед яких Канада та Велика Британія, виступили рішуче проти цієї ініціативи.

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