Норвегія відкидає звинувачення США про примусову працю: Цим не можна виправдовувати мита

У Норвегії відкидають звинувачення з боку Сполучених Штатів про те, що країна не змогла запобігти примусовій праці.

Про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив у коментарі Reuters, передає Укрінформ.

«Ми категорично не погоджуємося з оцінкою американської влади про те, що Норвегія не робить достатньо для запобігання примусовій праці», – сказав Ейде.

Глава МЗС назвав звинувачення Вашингтона безпідставними і наголосив, що вони не повинні використовуватися президентом США Дональдом Трампом для виправдання нових мит.

Ейде підкреслив, що Норвегія однією з перших прийняла законодавство щодо запобігання примусовій праці у ланцюгах постачання – Закон про прозорість. «Ми чітко донесли це владі Сполучених Штатів», – сказав Ейде.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Міністерство торгівлі США у межах боротьби з примусовою працею у світовій економіці оголосило про початок торговельних розглядів стосовно 60 країн, уряди яких не вживають достатніх заходів для протидії імпорту товарів, вироблених із застосуванням примусової праці.

2 червня адміністрація Трампа запропонувала ввести мита у розмірі до 12,5% на імпорт з 60 країн, включаючи Норвегію, через недостатню, на думку Вашингтона, боротьбу з використанням примусової праці.