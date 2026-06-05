У Фінляндії чотирьох осіб підозрюють у пошкодженні підводних кабелів

Фінська поліція, яка розслідує пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі, повідомила у п’ятницю, що у скоєнні злочину підозрюються четверо осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Фінляндія 31 грудня затримала вантажне судно Fitburg, що прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні кабелів, які пролягають від Гельсінкі до Естонії через Фінську затоку.

У п’ятницю фінська поліція повідомила, що провела розслідування щодо ймовірного пошкодження майна за обтяжуючих обставин, спробі вчинення такого злочину та втручанні у роботу телекомунікацій за обтяжуючих обставин. Правоохоронці додали, що справа була передана до прокуратури для можливого висунення звинувачень.

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«У результаті розслідування було встановлено чотирьох підозрюваних, трьом з яких досі заборонено виїзд з країни», – йдеться у заяві поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня минулого року фінська телекомунікаційна компанія Elisa заявила про пошкодження кабельного з’єднання між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. Того ж дня фінська влада затримала судно, яке підозрювали у завданні шкоди підводній телекомунікаційній інфраструктурі.

12 січня у Фінляндії скасували арешт вантажного судна Fitburg. Водночас кілька членів екіпажу залишилися в країні.

Фото: Paulus Markkula / Yle