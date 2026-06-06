Через атаку на турецьких рибалок біля берегів окупованого РФ Севастополя загинула людина

У Чорному морі, поблизу окупованого РФ Севастополя, було здійснено атаку на риболовецьке судно DURU 67, яке ходить під турецьким прапором. Внаслідок інциденту один рибалка загинув.

Про це повідомило Командування берегової охорони, передає Укрінформ з посиланням на інформаційне агентство Anka.

“У Чорному морі, поблизу Севастополя, було здійснено напад на риболовецьке судно під турецьким прапором DURU 67, внаслідок чого воно зазнало пошкоджень і затонуло. Риболовецьке судно BURAK KAYA, яке перебувало неподалік, терміново евакуювало п’ятьох поранених рибалок із затонулого судна та розпочало рух у напрямку Інеболу”, - розповідає про інцидент інформагентство.

Вказується, що під час переходу один із поранених рибалок, стан якого був критичним, помер.

Після отримання повідомлення для якнайшвидшого надання медичної допомоги постраждалим рибалкам та їх евакуації до медичних закладів було встановлено координацію із BURAK KAYA.

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Корабель Берегової охорони TCSG-96 о 12.35 вийшло з порту Інеболу на борту з групою із 19 медичних спеціалістів: чотирьох лікарів, 15 співробітників Національної медичної рятувальної служби, медсестер та допоміжного медичного персоналу. Він досягло риболовецького судна BURAK KAYA о 19.20 на півночі турецької пошуково-рятувальної зони, за 115 морських миль від порту Інеболу.

Тіло загиблого рибалки та поранених рибалок було передано на борт корабля Берегової охорони, де їм розпочали надавати медичну допомогу, після чого судно вирушило назад до порту Інеболу.

Як повідомляв Укрінформ, у порту Констанца стався вибух невдовзі після того, як було знайдено морський дрон.

Фото ілюстративне: ДСНС