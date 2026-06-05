Росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК

Російські загарбники 5 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК.

Як передає Укрінформ, про це Група ДТЕК повідомила у Фейсбуці.

"Ворог знову атакував ТЕС ДТЕК. Станція зазнала суттєвих руйнувань", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили в компанії, "з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом майже 230 разів. 11 із них прийшлись на опалювальний сезон 25/26 років".

Як повідомляв Укрінформ, майже 80 тисяч абонентів у Чернігівській області знеструмлені через російську атаку на енергооб’єкт у сусідній області.

Фото ілюстративне: ДТЕК