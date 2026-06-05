Виробник дронів Quantum Systems розширить ІТ-штат в Україні

Компанія-виробник дронів Quantum Systems має намір суттєво розширити свою команду розробників програмного забезпечення в Україні та розвивати в країні повноцінну екосистему, яка об'єднує повітряні платформи, наземних роботів та взаємосумісні ІТ-рішення.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця речника компанії Quantum Systems Кріста-Марія Лебе.

"Quantum Systems є міжнародною компанією зі штаб-квартирою в Німеччині, але віднедавна Україна є нашою другою за величиною міжнародною локацією, де працюють кілька сотень співробітників. І ми маємо в Україні не лише місцеве виробництво, а й дослідження (R&D) та модернізацію продукції через дуже щільну взаємодію з військовими на передовій", - зазначила Лебе.

За її словами, окрім безпілотника Vector, який постачається українській армії вже тривалий час, одним із головних напрямків діяльності є створення спільних підприємств з українськими партнерами.

"Перше спільне підприємство з Frontline Robotics, Quantum Frontline Industries, вже функціонує. Це означає, що виробництво вже триває, воно розширюється, і перші поставки в Україну вже відбулися. Тепер ми в Німеччині масштабуємо виробництво безпілотників Linza для української армії", - сказала заступниця речника Quantum Systems.

Інше нещодавно оголошене спільне підприємство Quantum Tencore Industries (QTI) – разом з українською компанією-партнером Tencore – зосередиться на масштабуванні виробництва в Німеччині роботизованих наземних систем. Ще одне СП – Quantum WIY Industries (QWI) з українською компанією-партнером WIY Drones – має зміцнити українську протиповітряну оборону.

"Йдеться про дрони-перехоплювачі, які ми також хочемо виробляти для України або масштабувати їх виробництво в Україні. Нещодавно ми підписали контракт із Національною гвардією України на 15 тис. таких дронів. Ймовірно, згодом їх буде ще більше", - зазначила Лебе.

Вона також поінформувала, що компанія планує пропонувати українським військовим не лише окремі продукти, а комплексні рішення.

"Ми хочемо надавати армії не лише наш дрон Vector та продукцію спільних підприємств, а й інші продукти. Ми зараз тестуємо додаткові продукти з нашої Family of Systems, щоб також використовувати їх в Україні", - зауважила керівниця з комунікацій компанії Quantum Systems.

За її словами, компанія трансформується з виробника окремих систем у постачальника комплексних рішень.

"Quantum Systems дедалі більше розвивається від компанії, яка має один або кілька продуктів, до компанії, яка має продукти не лише в повітрі, а й на землі, власне програмне забезпечення і дрони-перехоплювачі, тобто цілу екосистему. І ця екосистема має бути реалізована в Україні так само, як і в інших країнах", - сказала Лебе.

Вона запевнила, що одним із пріоритетів стане розвиток програмного забезпечення в Україні.

"У сфері програмного забезпечення Україна, ймовірно, буде ще більше в центрі уваги. Наша команда розробників програмного забезпечення в Україні буде суттєво розширена", - заявила представниця компанії.

Quantum Systems вже активно шукає українських спеціалістів. "Саме тому ми активніше шукаємо в Україні інженерів-програмістів, щоб сильніше інтегрувати український погляд і український досвід", - додала Лебе.

Як повідомляв Укрінформ, українська та німецька компанії-виробники безпілотників у грудні минулого року оголосили про створення спільного оборонне підприємство Quantum Frontline Industries у рамках нової ініціативи «Будуємо з Україною», що відкриває шлях до першого промислового виробництва українських дронів у Європі.