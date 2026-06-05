Міжнародні резерви України у травні зменшилися до $45,7 мільярда - НБУ

Міжнародні резерви України у травні 2026 року зменшилися на 5,2% і станом на 1 червня становили 45,7 млрд дол. США.

Про це повідомляє Національний банк України, передає Укрінформ.

"Міжнародні резерви України станом на 01 червня 2026 року за попередніми даними становили 45 726,6 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 5,2%", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зауважують, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (далі – валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів.

Наголошується, що попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначала низка чинників, зокрема операції Національного банку на валютному ринку України.

"У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку 3 134,9 млн дол. США", - зазначили в регуляторі.

Другим чинником, що мав вплив на розмір резервів, були надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 599,2 млн дол. США, у тому числі 498,8 млн дол. США – через рахунки Світового банку; 100,4 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 126,2 млн дол. США, у тому числі: 12,9 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком; 7,9 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП; 105,4 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 274,9 млн дол. США.

По-третє, на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників. У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 441,9 млн дол. США.

У НБУ наголошують, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародні резерви України cтаном на 01 травня 2026 року за попередніми даними становили 48 214,7 млн дол. США. У квітні вони зменшилися на 7,3%.