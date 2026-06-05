Бізнес на шляху до ЄС: ще одна українська компанія отримала найвищий рівень довіри митниці

У відомстві зазначили, що збільшення кількості підприємств зі статусом АЕО-Б наближає Україну до початку переговорів з Європейським Союзом щодо взаємного визнання програми авторизованих економічних операторів.

Статус АЕО-Б підтверджує відповідність підприємства вимогам безпеки та надійності, а також засвідчує його фінансову стабільність, належний контроль операцій і дотримання митного та податкового законодавства.

У Держмитслужбі наголосили, що саме цей тип авторизації є основою для укладення міжнародних угод про взаємне визнання. Після того як кількість підприємств зі статусом АЕО-Б досягне десяти, Україна зможе розпочати відповідні переговори з ЄС.

Очікується, що взаємне визнання програми відкриє для українського бізнесу додаткові спрощення під час міжнародної торгівлі як в Україні, так і в країнах-партнерах.

За даними митної служби, наразі в Україні статус АЕО-С мають 126 підприємств, із яких сім також отримали авторизацію АЕО-Б. При цьому з початку 2026 року статус АЕО-Б отримала така сама кількість компаній, як і за весь 2025 рік.

Серед підприємств, які проходять авторизацію, представлені митні брокери, транспортні компанії, виробники, підприємства з переробки та експрес-перевізники. Для них статус АЕО-Б передбачає низку практичних переваг, зокрема пріоритетне проходження митних формальностей, скорочення витрат часу та більш прогнозовані терміни доставки вантажів.

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Як повідомлялося, програма авторизованих економічних операторів є одним із ключових інструментів митного законодавства ЄС. Вона передбачає надання надійним компаніям спрощень під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності та є важливим елементом інтеграції України до європейського митного простору.

Фото: ДПСУ