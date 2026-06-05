Курси долара та євро на 5 червня

Офіційні курси валют на п'ятницю, 5 червня, становитимуть:

1 долар США - 44,37 грн (44,34 грн станом на 4 червня);

1 євро - 51,66 грн (51,52 грн станом на 4 червня).

Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):

долар США: 44,06 – 44,57 грн

євро: 51,25 – 51,97 грн.

Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):

долар США: 44,20 – 44,30 грн

євро: 51,65 – 51,85 грн.

Картковий курс (купівля - продаж) становить:

у Приватбанку 44,10 – 44,64 грн/$ та 51,23 – 51,81 грн/EUR,

у monobank: 44,15 – 44,63 грн/$ та 51,30 – 51,99 грн/EUR.

Читайте також: Нафта зростає в ціні на тлі призупинення завантаження в Омані та невизначеності в перемовинах США та

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.