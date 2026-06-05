Тепличні огірки за тиждень подешевшали на 17%
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає Укрінформ.
«Станом на сьогодні основні продажі огірків українські тепличні комбінати здійснюють за ціною 35-65 грн/кг (0,79-1,47 дол./кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше», - йдеться у повідомленні.
Причиною здешевлення цієї продукції, на думку експертів проєкту, став сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція цих овочів із місцевих господарств.
За словами представників комбінатів, головним рушієм падіння цін є доволі значна пропозиція огірків із літніх теплиць господарств південного регіону, які надходять у продаж у середньому по 25 грн/кг (0,56 дол./кг).
Утім, попри актуальне здешевлення, сьогодні українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 17% дорожче, ніж на початку червня 2025 року.
Як повідомлялось, в Україні продовжують знижуватися відпускні ціни на капусту нового врожаю, і наразі її вже відвантажують у середньому на 16% дешевше, ніж на початку червня торік.