Тепличні огірки за тиждень подешевшали на 17%

На початку червня на українському ринку знизились відпускні ціни на тепличні огірки через збільшення пропозиції овочів із літніх теплиць.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає Укрінформ.

«Станом на сьогодні основні продажі огірків українські тепличні комбінати здійснюють за ціною 35-65 грн/кг (0,79-1,47 дол./кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше», - йдеться у повідомленні.

Причиною здешевлення цієї продукції, на думку експертів проєкту, став сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція цих овочів із місцевих господарств.

За словами представників комбінатів, головним рушієм падіння цін є доволі значна пропозиція огірків із літніх теплиць господарств південного регіону, які надходять у продаж у середньому по 25 грн/кг (0,56 дол./кг).

Утім, попри актуальне здешевлення, сьогодні українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 17% дорожче, ніж на початку червня 2025 року.

Як повідомлялось, в Україні продовжують знижуватися відпускні ціни на капусту нового врожаю, і наразі її вже відвантажують у середньому на 16% дешевше, ніж на початку червня торік.