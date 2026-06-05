Укренерго не прогнозує відключень у суботу

В Україні у суботу, 6 червня, обмеження електроспоживання не плануються.

Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Телеграмі.

«Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується», - йдеться у повідомленні.

У компанії закликають перенести енергоємні процеси на період із 10:00 до 16:00.

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Як повідомлялося, станом на ранок 5 червня через російські атаки є знеструмлені споживачі у трьох регіонах України; через негоду без світла три населені пункти на Сумщині.