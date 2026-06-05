Скільки коштує бензин і дизпальне на АЗС України 5 червня

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,28 грн/л (здешевшав на 8 коп.); бензин марки А-95 - 75,75 грн/л (здешевшав на 7 коп.); бензин марки А-92 - 69,69 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизпальне - 85,16 грн/л (здешевшало на 23 коп.). Середня ціна автогазу становить 45,76 грн/л, що на 63 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок АТ “Укрнафта” ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 44,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 79,95 грн/л; автогаз - 44,1 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,19 грн/л; дизпальне - 80,55 грн/л; автогаз - 44,19 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

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Як повідомлялось, у четвер, 4 червня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 5 коп. до 75,82 грн/л, на дизельне пальне - на 3 коп. до 85,39 грн/л.