Банки профінансували енергетичних проєктів на ₴50,6 мільярда

"Згідно з даними опитування банків за період з 01 червня 2024 року до 25 травня 2026 року вони надали понад 4,5 тисячі кредитів бізнесу на суму 47,2 млрд грн та понад 18 тисяч – населенню на суму 3,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що банки долучилися до реалізації проєктів розбудови, реконструкції та відновлення генерації потужністю 1,763 ГВт. Найбільші обсяги фінансування в цьому напрямі надано на розбудову СЕС, газових і гідро / біо / вітрових установок.

Крім генерації, банки фінансують проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізації теплообладнання. Потужність за цими проєктами становить 715 МВт.

У регуляторі зауважують, що надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам станом на кінець травня 2026 року становив 30,5 млрд грн, фізичним особам – 2,6 млрд грн.

Як повідомлялося, за сприяння Національного банку 20 банків із часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики, яка постраждала внаслідок масованих атак Російської Федерації. Базова ставка кредитування відповідно до цього меморандуму - від 13,5% річних.

У лютому 2026 року банки в доповненні до меморандуму про фінансування відновлення енергетики оновили орієнтовні умови фінансування інвестиційних проєктів, щоб сприяти більш гнучкому формуванню кредитних продуктів та розширити можливості для бізнесу. Наразі до меморандуму приєдналися 53 підписанти.