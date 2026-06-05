Уряд схвалив Експортну стратегію до 2030 року

Кабінет міністрів затвердив Експортну стратегію України до 2030 року, яка визначає ключові напрями розвитку українського експорту в умовах війни, післявоєнного відновлення та поглиблення європейської інтеграції.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що документ спрямований на підвищення стійкості української економіки, її технологічне оновлення та поступовий перехід до моделі експортоорієнтованого зростання.

Фокус стратегії полягає у збільшенні виробництва та експорту товарів і послуг з вищою доданою вартістю, посиленні конкурентоспроможності компаній на зовнішніх ринках, а також розширенні участі мікро-, малого і середнього бізнесу у зовнішньоекономічній діяльності.

«Україна має сильний виробничий потенціал, наше завдання – допомогти бізнесу реалізувати його на зовнішніх ринках. Експортна стратегія до 2030 року визначає, як ми будемо працювати над розширенням доступу до ринків, розвитком інструментів підтримки експортерів та збільшенням частки продукції з доданою вартістю в українському експорті», – наголосив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Стратегією передбачено три цілі, зокрема збільшення виробництва експортоспроможних товарів, покращення структури експорту, збільшення його середньої ціни. Також мова йде про створення сприятливих умов для ведення експортної діяльності та зміцнення державних спроможностей, інституцій та інструментів для розвитку експорту.

Для досягнення визначених цілей документ передбачає підтримку переробної промисловості, стимулювання інвестицій, усунення торговельних бар’єрів, розвиток експортного фінансування, зокрема через продукти Експортно-кредитного агентства та цифровізацію сервісів.

Окрему увагу приділено розвитку бренда «Зроблено в Україні» та посиленню економічної дипломатії.

Серед ключових індикаторів, які планується досягти до 2030 року:

зменшення частки продукції сировинного та низького ступеня переробки в загальному експорті до 59% (проти 87,3% за дев’ять місяців 2025 року);

збільшення співвідношення експорту товарів і послуг до ВВП до 33% (у 2024 році – 29,4%);

зростання частки експорту послуг у загальному експорті до 25% (за дев’ять місяців 2025 року – 18%);

збільшення загального обсягу експорту товарів і послуг до 85 млрд дол. (рівень 2025 року становив 48 млрд дол.).

Реалізація стратегії відбуватиметься у два етапи. На першому етапі, у 2026-2028 роках, зусилля зосередять на створенні сприятливих умов для експортерів та вдосконаленні законодавства, завдяки чому обсяг експорту вже у 2028 році має сягнути 80 млрд дол. Другим етапом, протягом 2029-2030 років, передбачено подальший розвиток і масштабування започаткованих змін.

Координацію та моніторинг виконання стратегії здійснюватиме Мінекономіки, а щорічний звіт про результати реалізації розглядатиме уряд.

Як повідомлялося, через війну, логістичні обмеження, зупинку підприємств експорт товарів та послуг з України торік скоротився на 3%.

Фото: КМУ