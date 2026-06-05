Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 8 червня

Долар офіційно подешевшав на 2 копійки, євро - на 3 копійки.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на понеділок, 8 червня, становитимуть:

1 долар США - 44,35 грн (44,37 грн станом на 5 червня);

1 євро - 51,63 грн (51,66 грн станом на 5 червня).

Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.