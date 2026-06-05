Повне об'єднання енергоринків України та ЄС очікується у 2028 році - Герус

Впровадження норм закону про об'єднання енергетичних ринків України та Євросоюзу триватиме упродовж 2026-2027 років.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в інтерв'ю, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

"Я думаю, що імплементація триватиме 2026–2027 роки. Сподіваємося, що вже у 2028 році відбудеться повний market coupling (механізм об’єднання національних ринків в єдиний простір — ред.). Це означатиме об’єднання нашого та європейського енергоринків. Тоді закон запрацює на практиці", - сказав Герус.

Він наголосив, що після об'єднання енергоринків спроститься імпорт електрики завдяки пришвидшенню та автоматизації цього процесу. Відповідно, у разі проблем із власною генерацією в Україні буде менше відключень світла.

Крім того, завдяки отриманню доступу до українського ринку для європейських постачальників і зростанню конкуренції вага та ринкова влада великих гравців зменшиться.

"Українські енергетичні гравці так само стануть повноцінними гравцями європейського енергетичного ринку", - підкреслив Герус.

Депутат зазначив, що після об'єднання енергоринків українські компанії зможуть торгувати електрикою не лише у сусідніх країнах, а по всій Європі.

"Крім того, у нас є можливості і хороші кліматичні умови для будівництва зеленої генерації, сприятливе законодавство, яке стимулює інвестиції. Нові інвестори можуть приходити в наш енергетичний сектор, будувати енергетичні об’єкти й продавати електроенергію до країн ЄС", - додав Герус.

Як повідомлялося, Рада 7 квітня ухвалила, а Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики».

Документ передбачає, зокрема, розвиток нових гнучких інструментів ринку: діяльності з агрегації та управління попитом; посилення ролі споживачів через розвиток громадських енергетичних об'єднань та інституту активного споживача.

Передбачено також імплементацію європейської моделі готовності до ризиків в електроенергетиці та запровадження механізмів забезпечення потужності; врегулювання взаємодії між оператором системи передачі та оператором ринку для забезпечення транскордонного обміну електроенергією.

Фото: ВР