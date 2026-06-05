Міненерго запускає платформу «зеленого» зонування у тестовому режимі

За підтримки данських партнерів Міністерство енергетики України запускає тестовий режим роботи платформи "зеленого" зонування.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Міненерго спільно з данськими партнерами запускає в тестовому режимі інформаційну платформу для визначення найперспективніших територій для розміщення об’єктів зеленої генерації", - написав Шмигаль.

Ця платформа дозволяє оцінювати придатність територій для розвитку ВДЕ, враховуючи сонячний і вітровий потенціал, близькість до енергетичної інфраструктури та інші фактори. За словами Шмигаля, вона є чітким і прозорим інструментом, який допоможе державі, бізнесу та громадам ефективніше розміщувати нові енергетичні потужності.

Платформа розроблена відповідно до положень Ukraine Facility на 2024–2027 роки та регламентів Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у 2025 році відновлювальні джерела енергії забезпечили 11% загального виробництва електроенергії в Україні. У структурі виробництва електроенергії з ВДЕ найбільшу питому вагу традиційно займають сонячні електростанції - 78%. Частка вітроелектростанцій становить 12%, об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу та біомаси, - 8%, малих гідроелектростанцій - 2%.

Фото: Денис Шмигаль / Телеграм