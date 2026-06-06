В Африці будують трубопровід для постачання газу до ЄС

Три країни Африки спільно працюють над спорудженням трубопроводу для постачання природного газу до ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Business Insider.

“Нігерія, Нігер та Алжир просувають проєкт 4128-км газового трубопроводу, спроможного щорічно постачати до 30 млрд кубічних метрів природного газу до Європи, яка шукає альтернативу російським енергоресурсам”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що будівництво на одному із найбільших африканських енергетичних проєктів уже розпочалося в Алжирі. Очікується, що наступного року прокладати трубопровід почне Нігерія. “Трубопровід має транспортувати нігерійський газ через Нігер до Алжиру, де труба з’єднається із наявною інфраструктурою, аби досягти Європи”, - пояснює Business Insider.

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Додамо, що втілення проєкту потребує вирішення ряду фінансових та безпекових питань. Новий трубопровід також перебуває у прямій конкуренції із іншим пропонованим маршрутом - з Нігерії до Марокко.

Як повідомляв Укрінформ, виведену з експлуатації газову електростанцію в німецькому Лубміні, яка раніше обслуговувала російський газопровід "Північний потік-1", планують передати Україні як гуманітарну допомогу.

Фото: utg.ua