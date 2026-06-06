У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Оновлено
Укрінформ
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування росіянами балістики.

Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили уТелеграмі: "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку".

О 14:47 оголосили про відбій загрози.

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Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників,якими російські загарбники атакували Україну з вечора 5 червня.

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