У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
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Укрінформ
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування росіянами балістики.
Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі: "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку".
О 14:47 оголосили про відбій загрози.
Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 5 червня.