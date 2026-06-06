Сили спецоперацій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму

Сили спецоперацій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму

Відео
Укрінформ
Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських загарбників до тимчасово окупованого Криму на маршруті Мелітополь – Чонгар.

Як передає Укрінформ, про це 3-й окремий полк спеціального призначення Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго повідомляє у Фейсбуці і оприлюднив відео.

«Оператори БпЛА 3 полку ССО взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар», - ідеться у повідомленні.

Як зауважили в ССО, внаслідок цього, вже ускладнена логістика в частині постачання армії РФ та пального на півострів.

Як повідомляв Укрінформ, командування російського угруповання військ «Дніпро» віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі, що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Фото: Міноборони

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