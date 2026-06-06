Сили спецоперацій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму

Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських загарбників до тимчасово окупованого Криму на маршруті Мелітополь – Чонгар.

Як передає Укрінформ, про це 3-й окремий полк спеціального призначення Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго повідомляє у Фейсбуці і оприлюднив відео.

«Оператори БпЛА 3 полку ССО взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар», - ідеться у повідомленні.

Як зауважили в ССО, внаслідок цього, вже ускладнена логістика в частині постачання армії РФ та пального на півострів.

Як повідомляв Укрінформ, командування російського угруповання військ «Дніпро» віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі, що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Фото: Міноборони