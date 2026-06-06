Війська РФ від початку доби атакували 64 рази, найбільше боїв - на Покровському напрямку

Російські війська від початку доби 64 рази атакували позиції Сил оборони України, на Покровському напрямку зафіксована 21 ворожа штурмова дія.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 16:00 суботи, 6 червня.

Ворог обстріляв із артилерії населені пункти Рогізне, Рижівка, Кореньок, Бунякине, Бачівськ, Сохни, Нескучне, Вовківка, Сопич та Прогрес у Сумській області. Також зафіксований авіаційний удар по населеному пункту Ворожба на Сумщині.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулися два бойових зіткнення. На цих же ділянках ворог 30 разів обстріляв оборонні рубежі та прилеглі населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку підрозділи російських військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується.

На Лиманському напрямку зафіксовані чотири ворожі штурмові спроби поблизу населених пунктів Новоселівка, Ставки та Дробишеве. Одне бойове зіткнення ще триває.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи нейтралізували одну спробу армії РФ просунутися в районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку зафіксована одна наступальна дія ворога поблизу населеного пункту Часів Яр, яка завершилася безрезультатно.

На Костянтинівському напрямку українські війська стримали 12 атак армії РФ, яка намагалася подолати оборонні лінії в районах Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку зафіксована 21 штурмова дія загарбників із метою витіснення українських підрозділів із займаних позицій біля Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. П'ять бойових зіткнень продовжуються.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили п'ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Товсте, Січневе, Новоселівка, Вороне та Вербове. Одне бойове зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи стримали вісім атак російських військових поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Ще шість боїв тривають.

На Оріхівському напрямку наступальні дії російських військ не зафіксовані.

На Придніпровському напрямку відбулися два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в оперативно-тактичній обстановці не відбулося. Спроб ворога просуватися не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, командування російської 36-ї армії встановило для артилерійських підрозділів ліміти на використання боєприпасів у червні після того, як ЗСУ вразили російські склади на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада