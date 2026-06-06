Сили оборони уразили нафтові об'єкти в Ломоносові Ленінградської області

Сили оборони України завдали ураження по нафтобазі "Петергофська" та нафтовому терміналу "Несте" в Ломоносові Ленінградської області.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

За інформацією відомства, 5 червня та в ніч на 6 червня підрозділи Сил оборони завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів росіян.

На території Ленінградської області РФ уражений пункт базування "Кронштадт" (Санкт-Петербург). На території об'єкта зафіксовані вибухи, ступінь ураження уточнюється.

"Кронштадт" є головним вузлом базування, ремонту й забезпечення кораблів Балтійського флоту у східній частині Балтики, а також прикриває морські підходи до Санкт-Петербурга.

Також уражена нафтобаза "Петергофська" (Ломоносов, Ленінградська область). Зафіксовані влучання, вибух та займання на об'єкті.

Окрім того, завдане ураження по нафтовому терміналу "Несте" в Ломоносові. Зафіксоване займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються. Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання — 40 тисяч кубометрів світлих нафтопродуктів.

Уражений арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Большая Іжора, Ленінградська область). Зафіксовані вибухи на території об'єкта, вторинна детонація і пожежа.

Серед іншого, уражена нафтобаза "Усть-Лабінськ" (Краснодарський край). На території об'єкта зафіксована пожежа. Результати ураження та завдані збитки уточнюються.

Нафтобаза «Усть-Лабінськ» є важливим тиловим вузлом зберігання та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Через залізничну інфраструктуру Краснодарського краю вона безпосередньо задіяна у забезпеченні пальним угруповань російських військ на південному та східному напрямках.

Українські воїни також били по командно-спостережному пункту підрозділу в районі Малинівки (Бєлгородська область РФ) і складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.

Уражені пункти управління БПЛА росіян в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.

Завдані удари по районах зосередження особового складу РФ поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки Харківської області, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області РФ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі українські дрони подолали відстань у близько 1000 кілометрів до арсеналів ВМФ РФ і бази у Кронштадті.