На фронті за добу стались 269 боєзіткнень, найбільше - на Гуляйпільському напрямку

На фронті минулої доби, 5 червня, були зафіксовані 269 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 6 червня.

Ворог завдав удару однією ракетою та здійснив 96 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіабомб.

Крім того, армія РФ застосувала 10064 дрони-камікадзе та здійснила 3135 обстрілів, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БПЛА і п’ять артилерійських засобів росіян.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося три боєзіткнення, ворог завдав трьох авіаударів із застосуванням чотирьох КАБів та здійснив 72 обстріли, зокрема два - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів атакували поблизу Стариці та в напрямку Ізбицького, Охрімівки і Колодязного.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби ворога просунутися в бік Куп’янська і Подолів.

На Лиманському напрямку російські війська 29 разів намагались вклинитися в оборону у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана й Озерного.

На Слов’янському напрямку росіяни штурмували дев’ять разів, поблизу Закітного та в бік Кривої Луки і Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку російські війська здійснили чотири безуспішні спроби витіснити захисників України з позицій у районі Никифорівки, Міньківки, Часового Яру та в напрямку Малинівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру, Торецького та Іллінівки, Кучерового Яру, Вільного і Нового Шахового.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 31 штурмову дію армії РФ у районах Никанорівки, Родинського, Котлиного, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Дорожнього, Новоолександрівки і Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку ворог атакував 11 разів у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та в бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 40 атак у районі Прилук, Злагоди, Рибного, Святопетрівки, Залізничного та в бік Добропілля, Воздвижівки, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Верхньої Терси, Староукраїнки і Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував у районі Степового.

Читайте також: На Вовчанському напрямку Сили оборони знищили російський мостоукладач

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну наступальну дію росіян в бік Антонівського мосту.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 6 червня 2026 року, становлять близько 1 372 270 осіб.