На Вовчанському напрямку Сили оборони знищили російський мостоукладач

На Вовчанському напрямку Сили оборони знищили російський мостоукладач

Відео
Укрінформ
Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили на Вовчанському напрямку мостоукладач, який росіяни намагалися використати для переправи техніки через річку Вовча.

Як передає Укрінформ, про це Угруповання об'єднаних сил повідомило у Телеграмі та оприлюднило відповідне відео.

"На Вовчанському напрямку інженерні підрозділи російських окупаційних військ намагалися використати мостоукладач ВММ-3М для наведення переправи через річку Вовча", - ідеться у дописі.

Як зазначили військові, "метою ворога було забезпечення проходу броньованої та автомобільної техніки для нарощування наступу. Проте завдяки мінно-вибуховим загородженням та точним ударам наших БПЛА, ворожу техніку було повністю знищено. Сили оборони міцно тримають контроль над ділянкою".

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Як повідомляв Укрінформ, бійці батальйону "Вовкодави" 57-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України завдали ураження по вантажівці, яку російські військові переробили на понтонну платформу і мали намір використати для переправи через річку.

Фото: ДСНС

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