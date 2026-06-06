На Вовчанському напрямку Сили оборони знищили російський мостоукладач

Як передає Укрінформ, про це Угруповання об'єднаних сил повідомило у Телеграмі та оприлюднило відповідне відео.

"На Вовчанському напрямку інженерні підрозділи російських окупаційних військ намагалися використати мостоукладач ВММ-3М для наведення переправи через річку Вовча", - ідеться у дописі.

Як зазначили військові, "метою ворога було забезпечення проходу броньованої та автомобільної техніки для нарощування наступу. Проте завдяки мінно-вибуховим загородженням та точним ударам наших БПЛА, ворожу техніку було повністю знищено. Сили оборони міцно тримають контроль над ділянкою".

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Як повідомляв Укрінформ, бійці батальйону "Вовкодави" 57-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України завдали ураження по вантажівці, яку російські військові переробили на понтонну платформу і мали намір використати для переправи через річку.

Фото: ДСНС