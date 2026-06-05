На фронті - 215 зіткнень, ворог завдав 64 авіаудари

Російські війська від початку доби 215 разів атакували позиції Сил оборони України.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 22:00 5 червня.

«Загалом від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 64 авіаційні удари, скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5833 дрони-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог да рази атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 20 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населених пунктів Никифорівка та Часів Яр.

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр та у бік населених пунктів Іллінівка, Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка та у бік населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка.

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За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога та склад боєприпасів ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, 28 укриттів особового складу та один пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили 10 ворожих атак у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Прилук, Злагоди, Залізничного та у бік Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили атаку у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2026 року, становлять близько 1 370 890 осіб, зокрема 1550 осіб - за минулу добу.

Фото: 159 окрема механізована бригада