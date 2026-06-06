ППО знешкодила 249 із 272 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну
Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.
За даними військових, із 18:00 5 червня росіяни атакували 272 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 6 червня, ППО збила / подавила 249 дронів на півночі, півдні та сході України.
Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів, попередили в Повітряних силах.
Як повідомляв Укрінформ, російські війська зранку 6 червня атакують Запоріжжя безпілотниками.