На Одещині через атаку дронів пошкоджені житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури

На Одещині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Укрінформ.

«Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали житловий сектор та обʼєкт критичної інфраструктури», - написав Кіпер.

За його словами, унаслідок цієї атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння, а також територію медичного центру та будівлю готелю.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Читайте також: На Одещині вночі через атаку дронів постраждали двоє чоловіків

Як повідомлялось, Росія в ніч на 5 червня атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Зруйнований приватний будинок, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.