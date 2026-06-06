На Одещині через атаку дронів пошкоджені житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури
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Укрінформ
На Одещині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Укрінформ.
«Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали житловий сектор та обʼєкт критичної інфраструктури», - написав Кіпер.
За його словами, унаслідок цієї атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння, а також територію медичного центру та будівлю готелю.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
На місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Як повідомлялось, Росія в ніч на 5 червня атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Зруйнований приватний будинок, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.