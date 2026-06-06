На Одещині через атаку дронів пошкоджені житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури

На Одещині через атаку дронів пошкоджені житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури

Фото
Укрінформ
На Одещині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали житлові будинки та об’єкт критичної інфраструктури.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Укрінформ.

«Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали житловий сектор та обʼєкт критичної інфраструктури», - написав Кіпер.

За його словами, унаслідок цієї атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння, а також територію медичного центру та будівлю готелю.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Читайте також: На Одещині вночі через атаку дронів постраждали двоє чоловіків

Як повідомлялось, Росія в ніч на 5 червня атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Зруйнований приватний будинок, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-