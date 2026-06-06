Росіяни знову атакують Запоріжжя безпілотниками, є постраждала

Російські війська вдруге за ранок атакують Запоріжжя безпілотниками - виникла пожежа, травмована жінка.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста», - написав Федоров.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, травмована жінка.

Раніше Федоров повідомляв, що росіяни запускають безпілотники по обласному центру. Внаслідок ворожих атак є пошкодження на об'єктах критичної і промислової інфраструктури.

Два працівника одного з об'єктів після атаки не виходять на зв'язок.

Згодом стало відомо, що люди загинули.

Як повідомлялось, упродовж доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені.

Фото: Запорізька ОВА