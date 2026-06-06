Росіяни знову атакують Запоріжжя безпілотниками, є постраждала

Росіяни знову атакують Запоріжжя безпілотниками, є постраждала

Укрінформ
Російські війська вдруге за ранок атакують Запоріжжя безпілотниками - виникла пожежа, травмована жінка.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста», - написав Федоров.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, травмована жінка.

Раніше Федоров повідомляв, що росіяни запускають безпілотники по обласному центру. Внаслідок ворожих атак є пошкодження на об'єктах критичної і промислової інфраструктури.

Два працівника одного з об'єктів після атаки не виходять на зв'язок.

Згодом стало відомо, що люди загинули.

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Як повідомлялось, упродовж доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені.

Фото: Запорізька ОВА

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