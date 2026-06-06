Шестеро загиблих і 27 поранених: минулої доби під обстрілами були понад 50 населених пунктів Херсонщини

Шестеро загиблих і 27 поранених: минулої доби під обстрілами були понад 50 населених пунктів Херсонщини

Укрінформ
На Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих атак загинули шестеро цивільних, ще 27 зазнали поранень.

Про це у Телеграмі повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

За його словами, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон та 50 населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей загинули, ще 27 - поранені.

Посадовець зазначив, що російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок цих атак пошкоджені шість багатоповерхівок та дев’ять приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, магазини, заклад громадського харчування, автозаправну станцію, стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі, поцілили по території фермерського господарства.

Читайте також: Росіяни за добу 946 разів били по Запорізькій області - двоє загиблих, п'ятеро поранених

Упродовж 5 червня зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей.

Як повідомлялось, 4 червня через російську агресію на Херсонщині дві людини загинули, ще 17 зазнали поранень, з них одна дитина.

Фото архівне: Фейсбук Олександр Прокудін

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-