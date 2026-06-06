Шестеро загиблих і 27 поранених: минулої доби під обстрілами були понад 50 населених пунктів Херсонщини

На Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих атак загинули шестеро цивільних, ще 27 зазнали поранень.

Про це у Телеграмі повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

За його словами, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон та 50 населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей загинули, ще 27 - поранені.

Посадовець зазначив, що російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок цих атак пошкоджені шість багатоповерхівок та дев’ять приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, магазини, заклад громадського харчування, автозаправну станцію, стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі, поцілили по території фермерського господарства.

Упродовж 5 червня зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей.

Як повідомлялось, 4 червня через російську агресію на Херсонщині дві людини загинули, ще 17 зазнали поранень, з них одна дитина.

Фото архівне: Фейсбук Олександр Прокудін