Росіяни минулої доби вбили шістьох цивільних на Донеччині, ще 19 - поранили
Укрінформ
Російські загарбники минулої доби, 5 червня, вбили шістьох жителів Донецької області, ще 19 людей зазнали поранень.
Про це у Телеграмі повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.
За його словами, росіяни вбили чотирьох людей у Миколаївці, по одному - у Добропіллі та Олексієво-Дружківці.
Ще 19 людей в області за добу зазнали поранень.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4105 загиблих і 9584 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Як повідомлялось, російські війська 3 червня вбили п’ятьох жителів Донецької області, ще 11 людей зазнали поранень