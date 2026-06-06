У Дніпрі під час затримання чоловік кинув гранату в поліцейських - один загиблий, четверо постраждалих

У Дніпрі через вибух гранати ввечері 5 червня постраждали четверо патрульних поліцейських, які прибули на виклик через бійку, загинув правопорушник.

Про це у Телеграмі повідомляє Поліція Дніпропетровської області, передає Укрінформ.

«5 червня близько 22:55 до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро. На місце події негайно прибули наряди патрульної поліції. Під час затримання один із учасників конфлікту кинув гранату в бік правоохоронця», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок вибуху порушник загинув на місці. Четверо правоохоронців зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Поранених поліцейських госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу.

Слідчі відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Як повідомлялось, у Вінниці через детонацію імітаційно-тренувальної гранати, яку восьмикласник приніс до навчального закладу, постраждали двоє школярів.

Фото: Нацполіція