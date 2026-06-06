Російські військові зранку атакували з дронів автівку і будинок у Херсоні, двоє постраждалих

Російські військові зранку атакували з дронів автівку і будинок у Херсоні, двоє постраждалих

Укрінформ
Російські дрони вранці 6 червня атакували автівку та поцілили в житловий будинок у Херсоні, постраждали двоє цивільних.

Про це у Телеграмі повідомляє Херсонська ОВА, передає Укрінформ.

«Близько 07:40 росіяни атакували з дрона автівку в середмісті Херсона. Внаслідок удару з БПЛА вибухову травму та контузію отримала 56-річна жінка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також постраждав 56-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення рук.

Обом потерпілим призначено амбулаторне лікування.

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Окрім того, згідно з повідомленням МВА, близько 07:10 під удар потрапив будинок у Центральному районі. У квартирі перебувала 66-річна жінка. Постраждалу в стані середньої тяжкості доставили до лікарні. У неї — вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма та акубаротравма.

Як повідомлялось, на Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих атак загинули шестеро цивільних, ще 27 зазнали поранень.

Фото ілюстративне

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