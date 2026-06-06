У Харкові російський безпілотник влучив в адмінбудівлю

У Харкові вранці 6 червня російський безпілотник влучив у адмінбудівлю.

Про це у Телеграмі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Укрінформ.

«Маємо влучання ударного БПЛА по адміністративній будівлі в Київському районі Харкова», - написав Терехов.

За його словами, на місці влучання працюють профільні служби.

Як повідомлялось, російська армія 5 червня завдала удару по селищу Есхар у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок атаки зазнала поранення пенсіонерка.

Фото: ОГП, ілюстративне