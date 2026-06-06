Армія РФ за добу атакувала 20 населених пунктів Харківщини - є загиблий, шестеро поранених

На Харківщині впродовж доби ворог атакував обласний центр та ще 19 населених пунктів, є загиблий і шестеро поранених.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 людей постраждали», - написав Синєгубов

За його словами, у Харкові внаслідок російських атак постраждала 52-річна жінка, у селі Паляничники Богодухівської громади загинула 43-річна жінка, постраждали чоловіки 24, 47, 33 років.

У Богодухові зазнав поранень 39-річний чоловік, а в сел. Есхар Новопокровської громади постраждала 74-річна жінка.

Також медики надали допомогу 63-річній жінці, яка 3 червня постраждала внаслідок обстрілу в селі Моначинівка Кіндрашівської громади.

Посадовець зазначив, що ворог атакував Основ’янський, Немишлянський, Новобаварський райони Харкова.

Армія РФ активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння, зокрема чотири БпЛА типу «Герань-2», два «Ланцети», дев’ять «Молній», а також сім FPV-дронів і 43 безпілотники невстановленого наразі типу.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Так, у Харкові пошкоджені п’ять приватних будинків, навчальний заклад та автомобіль. У Богодухівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Губарівка), два приватні будинки (с. Леміщине, с. Чорноглазівка), приватний будинок і господарчу споруду (с. Писарівка), а також два автомобілі (с. Паляничники), електромережі і два автомобілі у Богодухові.

У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль пошти (с. Сподобівка), в Ізюмському - АЗС і вантажний автомобіль (с. Волохів Яр).

У Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Дергачі), а в Чугуївському - АЗС (сел. Старий Салтів), приватний будинок, гараж (сел. Есхар), приватний будинок (с. Юрченкове) та автомобіль (сел. Кочеток).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 245 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 287 людей.

Упродовж минулої доби на території області зафіксовано 269 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

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На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.

Як повідомлялось, 4 червня під російськими ударами перебували Харків та ще 18 населених пунктів Харківської області, постраждали восьмеро людей, зокрема двоє дітей.