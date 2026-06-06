Росіяни за добу 946 разів били по Запорізькій області - двоє загиблих, п'ятеро поранених

Упродовж доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

За його словами, війська РФ здійснили 30 авіаударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Самійлівці, Зірниці, Зеленому, Лісному, Данилівці, Юрківці, Запасному, Оріхову, Червоній Криниці, Омельнику, Бабашах, Новоселівці, Свободі, Копанях, Микільському, Червоному Яру, Долинці, Єгорівці, Преображенці, Верхній Терсі.

657 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новояковлівку, Новотроїцьке, Річне, Ясну Поляну, Новорозівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Нове Запоріжжя, Нове Поле, Преображенку.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Гуляйпільському.

254 артудари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю, Рибному.

Надійшло 116 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Раніше повідомлялось, що російські військові 5 червня вдарили по автозаправній станції у Запоріжжі, дістали поранення двоє людей.

Фото: Запорізька ОВА