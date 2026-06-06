Ворог із вечора майже 30 разів атакував Дніпропетровщину - один загиблий, троє постраждалих

Із вечора майже 30 разів війська РФ атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, троє – дістали поранень.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

"Одна людина загинула, троє – дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією", - зазначив він.

Ганжа уточнив, що на Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Понівечені підприємства та інфраструктура.

На Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді. Пошкодженв інфраструктура та підприємство. Загинула одна людина. Ще троє дістали поранень. Чоловіки 64 і 66 років, а також 64-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Дубовиківська громади. Понівечені адмінбудівля, автівки та трактор.

Нагадаємо, російські війська упродовж дня 5 червня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області, дістали поранення четверо людей.